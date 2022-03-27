В Петербурге военкоматы набирают добровольцев для отправки в Украину
В Санкт-Петербурге военкоматы проводят набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на несколько призывных пунктов города
В Санкт-Петербурге военкоматы проводят набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на несколько призывных пунктов города.
Добровольцам предлагают отправиться в Украину, подписав краткосрочный контракт сроком от 3 до 6 месяцев (обычно военные контракты заключаются на срок от 2 до 5 лет - ред.). В призывных пунктах сообщают, что берут только служивших в армии людей, но без судимости.
По данным издания, первую партию добровольцев уже набрали. При этом в военном комиссариате Петербурга отказались комментировать информацию о наборе людей для участия в спецоперации.
Между тем, Минобороны РФ обвинило Украину в организации фальшивых звонков о вызове российских граждан в военкоматы.
В ведомстве заявили, что военные комиссариаты не вызывают граждан, которые находятся в запасе, и не планируют такие вызовы, сообщает «Интерфакс».