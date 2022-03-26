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26 марта 2022, 14:34

Владельцем яхты «Шехерезада», которую связывали с президентом РФ, оказался Эдуард Худайнатов

Роскошная яхта «Шехерезада», которую борцы с коррупцией связывают с президентом России Владимиром Путиным, формально может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Последний несколько лет назад возглавлял госкомпанию «Роснефть»

Владельцем яхты «Шехерезада», которую связывали с президентом РФ, оказался Эдуард Худайнатов
Фото: latestpagenews.com

Роскошная яхта «Шехерезада», которую борцы с коррупцией связывают с президентом России Владимиром Путиным, формально может принадлежать бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Последний несколько лет назад был первым вице-президентом госкомпании «Роснефть».

Накануне портал «Superyachtfan» обновил профайл супер-яхты «Scheherazade» («Шехерезада») с учетом информации, полученной от итальянской таможни. Таможенники изучили структуру собственности супер-яхты и пришли к выводу, что конечным бенефициаром актива является владелец компании «Коулстар» Эдуард Худайнатов, пишет телеграм-канал «Компромат Групп». 

Ранее сообщалось, что в Италии обнаружилась шикарная 140-метровая яхта «Шехерезада» с неизвестным хозяином. Примерная стоимость судна составляет 700 млн долларов.

Команда Алексея Навального сообщила, что «Шехерезада» принадлежит президенту России Владимиру Путину. На это указывает список членов экипажа с российскими именами. По данным борцов с коррупцией, члены экипажа являются сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО), которая занимается охраной и организацией быта главы государства.

«Это российские бюджетники, военнослужащие, и они регулярно ездят группой в Италию, чтобы поработать на загадочной яхте», — сообщила соратница Алексея Навального Мария Певчих.

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