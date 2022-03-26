«Мегафон» исключили из Глобальной ассоциации операторов связи GSMA
Причина исключения «Мегафона» из ассоциации не сообщается, но это может быть связано с антироссийскими санкциями из-за спецоперации в Украине
Глобальная ассоциация операторов связи GSMA исключила российскую компанию «Мегафон». Оператор был членом этой организации с 1995 года.
Причина исключения «Мегафона» из ассоциации не сообщается, но это может быть связано с антироссийскими санкциями из-за спецоперации в Украине.
Представитель «Мегафона» сообщил газете «Ведомости», что в компании были искренне удивлены «селективностью решения международной ассоциации», так как для принятия данного решения у ассоциации нет никаких правовых оснований.
В GSMA в свою очередь сообщили об исключении российского оператора из «перечня роуминговых партнеров» (Roaming partner listing, RPL). В «Мегафоне» заверили, что это не означает отключение компании от международного роуминга.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине российские операторы «Мегафон» и «Ростелеком» были отключены от лондонской точки обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange).