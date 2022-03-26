Британские власти сняли транспортные санкции с Олега Тинькова и Евгения Швидлера
Примечательно, что Управление по осуществлению финансовых санкций сняло с российских бизнесменов часть ограничений через сутки после их включения в санкционный список
Власти Великобритании сняли транспортные санкции с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова и главы компании Millhouse Евгения Швидлера.
Это означает, что британские власти в рамках санкций против российских богачей не будут арестовывать яхты и частные самолеты Тинькова и Швидлера.
Примечательно, что Управление по осуществлению финансовых санкций сняло с российских бизнесменов часть ограничений через сутки после их включения в санкционный список.
Транспортные санкции означают не только арест яхт и бизнес-джетов, но также запретна заход в порты, перелеты и посадки в аэропортах Великобритании, уточняет Forbes.
По данным СМИ, Олег Тиньков имеет яхту-ледокол с тренажерным залом, массажным кабинетом и сауной. Также на судне предусмотрены два ангара для вертолетов, снегоходы, гидроциклы, подводный аппарат на три пассажира и лодка для дайвинга. Яхта сдается в аренду за миллион евро в неделю.
Бизнесмен Евгений Швидлер имеет яхту под названием Le Grand Bleu, которая оснащена двумя вертолетными площадками. Ранее это судно принадлежало миллиардеру Роману Абрамовичу, но в 2006 году он проиграл ее Швидлеру в пари.