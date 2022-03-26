26 марта 2022, 00:32
Авиакомпания «Победа» из-за санкций сократит свой парк до 25 самолетов
Российский лоукостер «Победа» сократит свой авиапарк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800. Такое решение было принято с целью закрыть потребность в запчастях для всего флота авиакомпании в будущем и обеспечить безопасность полетов
Фото: 50skyshades.com
Российский лоукостер «Победа» сократит свой авиапарк с 41 до 25 самолетов Boeing 737-800. Такое решение было принято с целью закрыть потребность в запчастях для всего флота авиакомпании в будущем и обеспечить безопасность полетов.
Напомним, что в рамках санкций, которые были введены против России из-за спецоперации в Украине, западные компании прекратили обслуживание российских самолетов. Кроме того, перевозчиков обязали вернуть воздушные суда, взятые в лизинг.
Глава «Победы» Андрей Юриков сообщил, что фактически лоукостер возвращается в начало 2019 года, когда компания летала только на 25 самолетах.