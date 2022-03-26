26 марта 2022, 00:15
Польша призвала ЕС «уже в эти выходные» согласовать решение о прекращении выдачи виз россиянам
Премьер заявил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций против России. Г-н Моравецкий призвал согласовать решение о прекращении оформления виз россиянам уже в эти выходные
Фото: travelq.ru
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу остановить выдачу шенгенских виз россиянам в связи с проведением спецоперации в Украине.
Премьер заявил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций против России. Г-н Моравецкий призвал согласовать решение о прекращении оформления виз россиянам уже в эти выходные, сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее визы российским гражданам перестали выдавать в Чехии и Эстонии. Запрет действует до окончания спецоперации в Украине. При этом власти Италии, напротив, возобновили выдачу шенгенских виз россиянам, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.