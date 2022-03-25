25 марта 2022, 17:00
Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе спецоперации в Украине
Министерство обороны России обнародовало новые данные о потерях в ходе спецоперации в Украине. Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 1351 военнослужащего. 3825 человек получили ранения
Фото: houstonchronicle.com
Министерство обороны России обнародовало новые данные о потерях в ходе спецоперации в Украине.
Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 1351 военнослужащего. 3825 человек получили ранения.
Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенко сообщил, что потери украинской стороны оцениваются в 30 тысяч человек.
В настоящее время российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под контролем ВС РФ находятся Херсонская область и небольшая часть Запорожской области.