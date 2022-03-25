ФАС возбудила дела против кубанских сахарных заводов из-за повышения цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела против двух сахарных заводов, расположенных в Краснодарском крае. Заводы подозреваются в картельном сговоре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела против двух сахарных заводов, расположенных в Краснодарском крае. Заводы подозреваются в картельном сговоре.
По данным РИА Новости, дела были заведены после того, как губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о повышении отпускных цен Павловским сахарным заводом и «Сахарным комбинатом Тихорецкий».
В ФАС заявили, что никаких предпосылок сегодня для значительно повышения цен на сахар нет, а в действиях кубанских заводов усматриваются признаки сговора с целью поддержания высоких цен на сахар.
Напомним, что ранее антимонопольная служба возбудила дела против торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» из-за создания и поддержания ажиотажного спроса на сахар. В «Пятерочке» обвинения в свой адрес опровергли, отметив, что сахар покупатели разбирают намного быстрее, чем его физически можно доставить в магазины. Отметим, что сахар с начала спецоперации в Украине стал самым раскупаемым товаром. В некоторых регионах найти его в розничных магазинах практически невозможно.