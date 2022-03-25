Редактора Первого канала обвинили в дискредитации российской армии из-за пикета в телеэфире
Правоохранительные органы составили второй протокол в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России
Правоохранительные органы составили второй протокол в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Ее обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.
Материалы дела уже поставили в Останкинский райсуд Москвы. Заседание назначено на 14 апреля, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Ранее Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей, но не за акцию против спецоперации в Украине, которую она провела в телевизионном эфире, а из-за ее видеообращения на эту тему.
«Я рада, что это не уголовная статья. Значит я смогу и дальше бороться за правду», - прокомментировала второе административное дело Марина Овсянникова.
Ранее сообщалось, что против редактора Первого канала могут возбудить уголовное дело по новой статье УК РФ о распространении фейковой информации о действиях российской армии.