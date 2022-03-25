25 марта 2022, 13:59
Финские железные дороги приостановят движение поездов в Россию
Представитель компании сообщил изданию Helsingin Sanomat, что с начала спецоперации в Украине у россиян было несколько недель на то, чтобы покинуть Россию и перебраться в Финляндию. Тот, кто хотел уехать, это успел сделать, добавили в госкомпании VR Group
Фото: ridus.ru
«Финские железные дороги» с 28 марта приостановят движение пассажирского поезда Allegro, который курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
Представитель компании сообщил изданию Helsingin Sanomat, что с начала спецоперации в Украине у россиян было несколько недель на то, чтобы покинуть Россию и перебраться в Финляндию. Тот, кто хотел уехать, это успел сделать, добавили в госкомпании VR Group.
Министр по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен также назвала дальнейшую эксплуатацию поезда нецелесообразной.
Напомним, что 14 марта VR Group сообщила о планах запустить дополнительные поезда «Аллегро» в Россию.