Российские производители попросили разъяснений по поводу логотипов Facebook и Instagram на упаковке
Российские производители продуктов питания обратились в Генпрокуратуру с просьбой подтвердить, что они могут использовать логотипы и ссылки на соцсети Facebook и Instagram на упаковке своих продуктов
Российские производители продуктов питания обратились в Генпрокуратуру с просьбой подтвердить, что они могут использовать логотипы и ссылки на соцсети Facebook и Instagram (соцсети принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России) на упаковке своих продуктов без риска быть привлеченными к ответственности.
Объединение «Руспродсоюз» направило соответствующее письмо в Генпрокуратуру через три дня после признания американской компании Meta «экстремистской организацией». В нем говорится, что поставщики и торговые сети стали обращаться в «Руспродсоюз» из-за того, что на упаковке присутствуют логотипы упомянутых соцсетей, которые ранее были заблокированы, и ссылки на страницы в них.
В союзе отметили, что если из-за логотипов Facebook и Instagram производителям придется менять упаковку, товары на неопределенный срок могут выйти из оборота. Заклеивание логотипов также может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат, что в текущих экономических условиях просто «недопустимо».