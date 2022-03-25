Меню
В мире
Тендер на утилизацию портрета Дмитрия Медведева поверг в шок
25 марта 2022, 12:59

Венгрия выступила против санкций против нефти, газа и угля из России

Власти Венгрии выступили против введения санкций в отношении российских энергоносителей. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что такие санкции остановят экономику страны

Венгрия выступила против санкций против нефти, газа и угля из России
Фото: regnum.ru

Власти Венгрии выступили против введения санкций в отношении российских энергоносителей. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что такие санкции остановят экономику страны.

После консультаций глав правительств Евросоюза Виктор Орбан заявил, что некоторые страны вновь предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть из России. Об этом ЕС также просил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам премьера, Венгрия выступает против отказа от закупки российскиъ энергоносителей, так как 85% газа и 60% нефти поступают в Венгрию из России.

«Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится», - констатировал Виктор Орбан.

Власти Венгрии также ответили отказом на поставки оружия Украине через территорию страны. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что жители Венгрии не должны расплачиваться за ситуацию в Украине.

Материалы по теме
Власти Японии ввели санкции против родственников российских чиновников и олигархов
Власти США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ
Швейцария отказалась от конфискации имущества российских олигархов
Сейчас на главной
Телеграм-каналы сообщили о смерти Владимира Жириновского. В ЛДПР, Минздраве и Госдуме это опровергли
Владимир Жириновский
Телеграм-каналы сообщили о смерти Владимира Жириновского. В ЛДПР, Минздраве и Госдуме это опровергли
Один из самых известных депутатов Госдумы РФ и бессменный лидер Либерально-Демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский скончался после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией
Авторская колонка
От «гнилой селедки» до «неизвестного героя»
Существует всего три вида пропаганды, воздействию которых вы подвергаетесь каждый день. Белая, серая и черная. Белая пропаганда не допускает искажения фактов ради достижения политических целей. Серая пропаганда такое искажение допускает, но в незначительной степени
Яковлев Владимир
Ученые предложили решить проблему дефицита бумаги за счет борщевика
бумага
Ученые предложили решить проблему дефицита бумаги за счет борщевика
Специалисты Института проблем химической физики РАН в Черноголовке уже научились получать из борщевика и его высушенных стеблей беленую целлюлозу, которая используется для производства бумаги
Не увольнение, а высвобождение
безработица
Не увольнение, а высвобождение
Аналогичный термин использует Министерство труда России. Так, по данным ведомства, в настоящее время 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. К «высвобождению» заявлено около 59 тысяч человек, что на 10% больше показателей 1 марта
12 бойцов ОМОНа уволили со службы из-за отказа ехать в Украину
росгвардия
12 бойцов ОМОНа уволили со службы из-за отказа ехать в Украину
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что с 6 февраля бойцы ОМОНа находились на учениях в Крыму. На второй день спецоперации в Украине командир приказал силовикам пересечь границу России
Швейцария отказалась от конфискации имущества российских олигархов
антироссийские санкции
Швейцария отказалась от конфискации имущества российских олигархов
Швейцария отказалась от конфискации активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза и США. Местные власти решили ограничиться лишь заморозкой этих активов
ФАС возбудила дело против «Магнита» и «Пятерочки»
сахар
ФАС возбудила дело против «Магнита» и «Пятерочки»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за создания и поддержания ажиотажного спроса на сахар
Авторская колонка
Чубайс нашего будущего
Я очень рад, что Анатолий Чубайс уехал из России. Одним из непереносимых свидетельств торжества зла казалась мне картина того момента, когда под улюлюканье народа крысы потащат Чубайса к позорному столбу
Рогов Кирилл
Общество
Ирина Яровая сообщила об одобрении Верховным судом конфискации машин у злостных нарушителей ПДД
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») намерена внести на рассмотрение депутатов законопроект, который разрешит конфисковать транспортные средства у злостных нарушителей правил дорожного движения
Банковские карты «Мир» перестали добавляться в Apple Pay
Apple Pay
Банковские карты «Мир» перестали добавляться в Apple Pay
Пользователи Apple Pay сообщили о невозможности добавить в сервис бесконтактных платежей новые банковские карты российской платежной системы «Мир»
«Смешарики» попали под цензуру
война на украине
«Смешарики» попали под цензуру
Представитель пресс-службы группы компаний «Рики», которая выпускает «Смешариков», сообщил изданию «Бумага», что указанные слова пришлось убрать, так как они «потенциально могут быть остро восприняты»
В мире
Власти Великобритании ввели санкции против приемной дочери Сергея Лаврова и сына Игоря Сечина
Британские власти ввели санкции против приемной дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой. Ранее российские СМИ писали, что у нее имеется квартира и несколько компаний в Лондоне
Московские отделы ГИБДД приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей
ГИБДД
Московские отделы ГИБДД приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей
В телеграм-канале ГУ ГИБДД сообщается, что оказание государственных услуг населению будет приостановлено в связи с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД России
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google
Google
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck
Экономика
ФАС России проверит резкий рост цен на бумагу. Она подорожала в 3-6 раз
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности резкого повышения цен на бумагу, в том числе офисную. Проверка проводится в связи с многочисленными жалобами граждан, которые поступают в ведомство
Журналистка издания The Insider погибла при обстреле Киева
война на украине
Журналистка издания The Insider погибла при обстреле Киева
Девушка снимала разрушения Подольского района украинской столицы и попала под новый ракетный обстрел. Вместе с Оксаной Баулиной погибло еще одно гражданское лицо
Модный дом Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации в Украине
Louis Vuitton
Модный дом Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации в Украине
Французский модный дом Louis Vuitton оказался в центре скандала из-за новой коллекции ювелирных изделий. Все дело в том, что на украшениях бренда имеется символ, похожий на букву Z
Глава Минобороны Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике
Сергей Шойгу
Глава Минобороны Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике
Глава Минобороны России Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике. На это обратил внимание журналист «Медиазоны» Дмитрий Трещанин и издание «Агентство»