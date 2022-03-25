Венгрия выступила против санкций против нефти, газа и угля из России
Власти Венгрии выступили против введения санкций в отношении российских энергоносителей. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что такие санкции остановят экономику страны
Власти Венгрии выступили против введения санкций в отношении российских энергоносителей. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что такие санкции остановят экономику страны.
После консультаций глав правительств Евросоюза Виктор Орбан заявил, что некоторые страны вновь предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть из России. Об этом ЕС также просил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам премьера, Венгрия выступает против отказа от закупки российскиъ энергоносителей, так как 85% газа и 60% нефти поступают в Венгрию из России.
«Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится», - констатировал Виктор Орбан.
Власти Венгрии также ответили отказом на поставки оружия Украине через территорию страны. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что жители Венгрии не должны расплачиваться за ситуацию в Украине.