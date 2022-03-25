Телеграм-каналы сообщили о смерти Владимира Жириновского. В ЛДПР, Минздраве и Госдуме это опровергли
Один из самых известных депутатов Госдумы РФ и бессменный лидер Либерально-Демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский скончался после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией
Один из самых известных депутатов Госдумы РФ и бессменный лидер Либерально-Демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский скончался после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, политик ушел из жизни в 10.45 по московскому времени. Последние сутки он провел в коме, хотя еще вчера вечером его соратники сообщали о положительной динамике. При этом телеграм-каналы сообщали, что у Жириновского наступил септический шок, и отказало легкое.
Информацию о кончине Владимира Жириновского также подтвердил сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, однако позде он удалил этот пост и извинился за публикацию. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин эти сведения опроверг. По словам единоросса, состояние Жириновского действительно тяжелое, однако политик жив.
Минздрав России и сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн также категорически опровергли сообщения в соцсетях о смерти лидера ЛДПР.
Позже пресс-служба ЛДПР распространила заявление, в котором назвала слухи о смерти лидера партии «наглой ложью». В партии сообщили, что состояние Жириновского стабильно и негативных перемен в его здоровье нет.