СКР возбудил уже 10 уголовных дел по факту распространения фейков о российской армии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении больше 10 уголовных дел по факту распространения ложной информации о действиях российской армии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении больше 10 уголовных дел по факту распространения ложной информации о действиях российской армии.
Бастрыкин заявил агентству ТАСС, что наказание за распространение «фейков» о Вооруженных силах страны довольно суровое (вплоть до 15 лет лишения свободы), поэтому оно будет способствовать минимизации неправдивой информации и ее негативного влияния на широкую аудиторию.
В списке фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по распространения фейковой информации о российской армии, оказались блогер Вероника Белоцерковская, журналист Александр Невзоров и сотрудник МВД Сергей Клоков.
По данным The Insider (издание признано иностранным агентом), дело против сотрудника полиции было возбуждено на основании его телефонных разговоров со знакомыми, в которых он обсуждал ситуацию в Украине. При этом разрешения на прослушку разговоров Клокова у следствия не было, а сама статья предполагает публичное распространение ложной информации.