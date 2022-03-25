Власти Японии ввели санкции против родственников российских чиновников и олигархов
Япония из-за спецоперации в Украине ввела финансовые санкции против 80 российских компаний и персональные санкций против 24 физических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд
Япония из-за спецоперации в Украине ввела финансовые санкции против 80 российских компаний и персональные санкций против 24 физических лиц. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на въезд.
Под персональные санкции попали глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов (а также его жена, дочь и сын), глава «Северстали» Алексей Мордашов, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета (проживает во Франции).
Также санкции распространяются на совладельца банка «Россия» Николая Шамалова и его сына Кирилла (бывший зять президента РФ), сыновей миллиардеров Бориса и Аркадия Ротенбергов, сыновей главы «Ростеха» Сергея Чемезова и других.
В списке юрлиц, попавших под санкции, компании «Байкал Электроникс», НПО «Электронные Системы», судостроительный завод «Звездочка», судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод и другие.