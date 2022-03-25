Краснодарский блогер стал фигурантом уголовного дела в России из-за оскорбления президента Беларуси
Краснодарский блогер Леонид Кудинов стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по факту оскорбления представителя власти. Причем потерпевшим стал не какой-либо российский чиновник, а президент Беларуси Александр Лукашенко
Краснодарский блогер Леонид Кудинов стал подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено по факту оскорбления представителя власти. Причем потерпевшим стал не какой-либо российский чиновник, а президент Беларуси Александр Лукашенко.
Поводом для возбуждения дела стал видеоролик блогера, в котором он критиковал белорусского президента.
По данным издания «Кавказ.Реалии» (признано иностранным агентом), дело на Леонида Кудинова изначально завели белорусские правоохранители, но затем материалы дела были переданы в Следственный комитет.
По версии СКР, Леонид Кудинов разместил на своем YouTube-канале видеоролик о белорусских протестах 2020 года с целью «дестабилизации обстановки в республике», а также с целью «умышленного унижения чести и достоинства главы государства».
«Получается, что критика белорусских чиновников является оскорблением власти в России», - отметил адвокат блогера Михаил Беньяш.