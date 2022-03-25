25 марта 2022, 06:30
Подмосковные ученые предложили решить проблему дефицита бумаги за счет борщевика
Специалисты Института проблем химической физики РАН в Черноголовке уже научились получать из борщевика и его высушенных стеблей беленую целлюлозу, которая используется для производства бумаги
Фото: nikolaenko-dmdou3.edumsko.ru
Ученые из подмосковной Черноголовки предложили решить проблему возникшего дефицита бумаги за счет борщевика, который в России растет в огромном количестве.
Специалисты Института проблем химической физики РАН в Черноголовке уже научились получать из борщевика и его высушенных стеблей беленую целлюлозу, которая используется для производства бумаги.
В ходе исследования выяснилось, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Специалисты говорят, что это очень хороший показатель с учетом высокой урожайности борщевика (до 70 тонн с гектара).
Кроме того, процесс получения целлюлозы из борщевика менее затратный, чем из древесины.