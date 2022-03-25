Чиновники и госСМИ на фоне ухода иностранных компаний стали заменять термин «увольнение» на «высвобождение»
Аналогичный термин использует Министерство труда России. Так, по данным ведомства, в настоящее время 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. К «высвобождению» заявлено около 59 тысяч человек, что на 10% больше показателей 1 марта
Российские СМИ на фоне санкций и ухода иностранных компаний из РФ стали все чаще заменять слово «увольнение» на менее негативное «высвобождение».
Аналогичный термин использует Министерство труда России. Так, по данным ведомства, в настоящее время 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты. К «высвобождению» заявлено около 59 тысяч человек, что на 10% больше показателей 1 марта.
Напомним, что государственные СМИ и ранее старались как можно реже использовать термины с негативным окрасом. Например, взрыв часто называют «хлопком», а падение – отрицательным ростом.
С начала спецоперации российских войск в Украине российским СМИ также запретили использовать слова «война», «нападение» и «вторжение». Официально события в Украине называются специальной операцией по защите населения Донбасса.