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В мире
Иностранные агенты «Росатома»
25 марта 2022, 02:10

Власти США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ

Власти США ввели новый пакет санкций против России из-за спецоперации в Украине. В «черный список» внесли главу Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы, большинство из которых представители «Единой России»

Власти США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ
Фото: tvkrasnodar.ru

Власти США ввели новый пакет санкций против России из-за спецоперации в Украине. В «черный список» внесли главу Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы, большинство из которых представители «Единой России».

Активы фигурантов санкционного списка в США будут заморожены. Также им запрещается въезд на территорию Америки.

Кроме того, экономические санкции введены в отношении нескольких десятков российских оборонных предприятий.

Ранее санкции против депутатов Госдумы из-за ситуации в Украине ввели власти Евросоюза, а Герман Греф попал в санкционный список Великобритании.

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