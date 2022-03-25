25 марта 2022, 02:10
Власти США ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ
Власти США ввели новый пакет санкций против России из-за спецоперации в Украине. В «черный список» внесли главу Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы, большинство из которых представители «Единой России»
Фото: tvkrasnodar.ru
Власти США ввели новый пакет санкций против России из-за спецоперации в Украине. В «черный список» внесли главу Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы, большинство из которых представители «Единой России».
Активы фигурантов санкционного списка в США будут заморожены. Также им запрещается въезд на территорию Америки.
Кроме того, экономические санкции введены в отношении нескольких десятков российских оборонных предприятий.
Ранее санкции против депутатов Госдумы из-за ситуации в Украине ввели власти Евросоюза, а Герман Греф попал в санкционный список Великобритании.