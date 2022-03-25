25 марта 2022, 01:38
Бывшему главреду «Эха Москвы» подбросили под дверь голову свиньи
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что неизвестные лица подбросили под дверь его квартиры голову свиньи. При этом свиная голова была в парике, похожем на прическу журналиста
Фото: t.me/aavst2022
Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что неизвестные лица подбросили под дверь его квартиры голову свиньи. При этом свиная голова была в парике, похожем на прическу журналиста.
Злоумышленники также наклеили на дверь герб Украины и написали рядом «Judensau» (в переводе с немецкого означает «еврейская свинья»).
«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» - прокомментировал инцидент Алексей Венедиктов.
Напомним, что после начала спецоперации в Украине Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт «Эха Москвы» за распространение ложной информации о действиях российской армии. После этого было принято решение о закрытии радиостанции.