В Краснодарском крае 12 бойцов ОМОНа уволили со службы из-за отказа ехать в Украину
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что с 6 февраля бойцы ОМОНа находились на учениях в Крыму. На второй день спецоперации в Украине командир приказал силовикам пересечь границу России
В Краснодарском крае из Росгвардии уволили 12 сотрудников ОМОНа из-за их отказа ехать в Украину сразу после начала спецоперации.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что с 6 февраля бойцы ОМОНа находились на учениях в Крыму. На второй день спецоперации в Украине командир приказал силовикам пересечь границу России для дальнейшего следования по территории соседней страны.
Командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» капитан полиции Фарид Читав и одиннадцать бойцов из его роты отказались исполнить этот приказ, сославшись на его незаконность.
Павел Чиков пояснил, что у омоновцев не было с собой загранпаспортов, и сами они не планировали пересекать границу, так как их служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации.
Уволенные сотрудники Росгвардии намерены обратиться в суд с требованием восстановить их на работе.