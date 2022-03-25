Швейцария отказалась от конфискации имущества российских олигархов
Швейцария отказалась от конфискации активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза и США. Местные власти решили ограничиться лишь заморозкой этих активов
Швейцария отказалась от конфискации активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза и США. Местные власти решили ограничиться лишь заморозкой этих активов.
Официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллингер сообщил, что Швейцария будет действовать в соответствии со сложившейся практикой, когда имущество и активы только блокируются, но формально по-прежнему принадлежат их владельцам, даже если они находятся под санкциями.
Отказ от конфискации активов российских олигархов швейцарские власти объяснили тем, что для отмены права собственности в стране отсутствуют необходимые законодательные основания, сообщает «Лента.ру».
В настоящее время объем российских активов, заблокированных в Швейцарии, составляет около 5,7 млрд швейцарских франков, или более 6,1 млрд долларов. В списке заблокированных активов апартаменты в элитном комплексе в Альпах, которые принадлежат Петру Авену.