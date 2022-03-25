ФАС возбудила дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за поддержания ажиотажного спроса на сахар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за создания и поддержания ажиотажного спроса на сахар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за создания и поддержания ажиотажного спроса на сахар.
Дело было заведено по результатам проверки, которую проводило УФАС по Воронежской области. Сотрудники ведомства обнаружили на складах у ретейлеров «значительные» запасы сахара, хотя в магазинах его купить невозможно.
«В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», - говорится в заявлении ведомства.
Теперь «Магниту» и «Пятерочке» грозят оборотные штрафы, сообщает РБК.
В пресс-службе X5 Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток») в свое оправдание заявили, что сахар сейчас слишком быстро раскупают, поэтому до следующего привоза товара на полках действительно может не быть.
По данным Росстата, с 12 по 18 марта сахар подорожал в среднем по стране на 13,8%, а в некоторых регионах до 37,1%. При этом сахарный песок пользуется очень высоким спросом.