24 марта 2022, 19:12
Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 96,05 рублей
По сравнению с показателями предыдущего дня, курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. К доллару рост составил 7 рублей, а к евро – 8 рублей
Фото: kleo.ru
Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 25 марта, на уровне 96,05 рубля и 105,47 рубля соответственно.
По сравнению с показателями предыдущего дня, курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. К доллару рост составил 7 рублей, а к евро – 8 рублей.
Напомним, что 24 февраля впервые за месяц возобновились торги на Московской бирже. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил более 4%.