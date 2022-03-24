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Экономика
«Мы сидим, а денежки идут»
24 марта 2022, 19:12

Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 96,05 рублей

По сравнению с показателями предыдущего дня, курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. К доллару рост составил 7 рублей, а к евро – 8 рублей

Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 96,05 рублей
Фото: kleo.ru

Центробанк России установил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 25 марта, на уровне 96,05 рубля и 105,47 рубля соответственно.

По сравнению с показателями предыдущего дня, курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару. К доллару рост составил 7 рублей, а к евро – 8 рублей.

Напомним, что 24 февраля впервые за месяц возобновились торги на Московской бирже. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи прибавил более 4%.

 

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