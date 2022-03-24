Ирина Яровая сообщила об одобрении Верховным судом конфискации машин у злостных нарушителей ПДД
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») намерена внести на рассмотрение депутатов законопроект, который разрешит конфисковать транспортные средства у злостных нарушителей правил дорожного движения
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») намерена внести на рассмотрение депутатов законопроект, который разрешит конфисковать транспортные средства у злостных нарушителей правил дорожного движения.
Парламентарий отметила, что ее инициативу якобы одобрили в МВД РФ, Минюсте и Верховном суде, хотя последний ранее выступал против конфискации автомобилей.
Законопроект Ирины Яровой вводит «повышенный» штраф за повторное управление автомобилем без прав, а также вводит уголовную ответственность за управление транспортным средством без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость.
Кроме того, в документе прописана возможность конфисковать автомобили у граждан, которые были привлечены к уголовной ответственности за пьяное вождение, выезд на встречную полосу или «значительное» превышение скорости.