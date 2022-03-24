Банковские карты «Мир» перестали добавляться в Apple Pay
Пользователи Apple Pay сообщили о невозможности добавить в сервис бесконтактных платежей новые банковские карты российской платежной системы «Мир»
Пользователи Apple Pay сообщили о невозможности добавить в сервис бесконтактных платежей новые банковские карты российской платежной системы «Мир».
При попытке добавить карту «Мир» появляется сообщение о том, что «карта недоступна» и в настоящее время ее нельзя использовать в системе Apple Pay, сообщает «Фонтанка».
Карты платежной системы «Мир», которые были добавлены в Apple Pay ранее, пока еще работают на оплату товаров и услуг.
Отметим, что еще 15 марта в пресс-службе «Мир» сообщили, что карты российской платежной системы без поблем загружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине американская компания Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе и работу сервиса Apple Pay. Однако в середине марта компания разрешила российским пользователям оплачивать подписки на сервисы компании с помощью карт «Мир».