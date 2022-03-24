На фоне спецоперации в Украине из новой серии «Смешариков» убрали слова «войнушка» и «захватчики»
Представитель пресс-службы группы компаний «Рики», которая выпускает «Смешариков», сообщил изданию «Бумага», что указанные слова пришлось убрать, так как они «потенциально могут быть остро восприняты»
На фоне спецоперации в Украине из новой серии российского мультипликационного сериала «Смешарики» убрали слова «войнушка» и «захватчики».
Представитель пресс-службы группы компаний «Рики», которая выпускает «Смешариков», сообщил изданию «Бумага», что указанные слова пришлось убрать, так как они «потенциально могут быть остро восприняты».
В компании сообщили, что сценарий к этой серии был написан год назад, когда еще никто не мог даже предположить, что некоторые слова «потенциально могут быть остро восприняты» в контексте сегодняшней ситуации.
«Сейчас аудитория особенно чутко и эмоционально реагирует на эту тему, а мы с заботой и уважением относимся к нашим зрителям», - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала спецоперации в Украине российские власти фактически запретили использовать слова «война», «нападение» и «вторжение».