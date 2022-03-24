24 марта 2022, 13:57
Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства
Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства. Посол Сергей Андреев сообщил, что такое решение было принято под предлогом «финансирования терроризма»
Фото: daily.afisha.ru
Власти Польши заблокировали банковские счета российского посольства. Посол Сергей Андреев сообщил, что такое решение было принято под предлогом «финансирования терроризма».
Перед этим Министерство иностранных дел Польши сообщило о высылке около 40 российских дипломатов «в координации с союзниками», среди которых оказались сотрудники посольства РФ в Варшаве.
По данным агентства внутренней безопасности Польши, российские дипломаты и лица, сотрудничающие с ними, якобы проводили разведывательные операции, которые угрожают национальным интересам страны.