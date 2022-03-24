24 марта 2022, 13:49
Пять порноактрис из России стали лауреатами американской премии Pornhub Awards
Пять российских порноактрис получили награды Pornhub Awards. На сайте премии сообщается, что россиянка Ева Элфи победила сразу в двух номинациях – как самая популярная актриса по выбору женщин и как «самая красивая киска»
Фото: Яндекс.Дзен
Пять российских порноактрис получили награды Pornhub Awards. На сайте премии сообщается, что россиянка Ева Элфи победила сразу в двух номинациях – как самая популярная актриса по выбору женщин и как «самая красивая киска».
Порноактриса Sweetie Fox завоевала награду в номинации «Любимая косплей-исполнительница», а Purple Bitch победила в номинации «Лучшая косплей-исполнительница».
Лучшей исполнительницей орального секса, по итогам голосования, стала россиянка Luxury Girl, а самой популярной порнопарой признали актрису Solazola и ее бойфренда.
Pornhub Awards — ежегодная американская премия в области порноиндустрии, которая была основана порносайтом Pornhub в марте 2018 года, сообщает «Лента.ру».