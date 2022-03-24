Власти Великобритании ввели санкции против приемной дочери Сергея Лаврова и сына Игоря Сечина
Британские власти ввели санкции против приемной дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой. Ранее российские СМИ писали, что у нее имеется квартира и несколько компаний в Лондоне
Власти Великобритании 24 марта ввели новые санкции против известных и богатых россиян в связи с проведением спецоперации в Украине.
В новый санкционный список попали 33 человека и 26 организаций. Среди них глава Сбербанка Герман Греф и глава банка «Тинькофф» Олег Тиньков.
Телеграм-канал «Можем объяснить» уточняет, что британские власти также ввели санкции против приемной дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалевой. Ранее российские СМИ писали, что у нее имеется квартира и несколько компаний в Лондоне. По данным «Важных историй» (издание признано иностранным агентом), Полина Ковалева является дочерью Светланы Поляковой, которую называют тайной гражданской женой Сергея Лаврова.
Компанию Полине Ковалевой в санкционном списке составили сын главы «Роснефти» Игоря Сечина Иван Сечин и сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Андрей Патрушев.
В их отношении действуют персональные финансовые (заморозка активов на территории Великобритании) и визовые санкции.
Под британские санкции также попали компании «Совкомфлот», «Русгидро», «Российские железные дороги», «Газпромбанк», «АЛРОСА», «Россельхозбанк» и «Альфа-банк».