24 марта 2022, 11:59
Росавиация до 1 апреля продлила ограничения на полеты в южные города
Росавиация в пятый раз подряд продлила действие запрета на полеты в 11 аэропортов, расположенных в центральной и южной части России. Запрет продлевается до 1 апреля
Фото: pck-nn.ru
Росавиация в пятый раз подряд продлила действие запрета на полеты в 11 аэропортов, расположенных в центральной и южной части России. Запрет продлевается до 1 апреля.
Напомним, что полеты в южные города России были ограничены из-за проведения спецоперации в Украине с целью обеспечения безопасности пассажиров.
Ограничения затронули аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод и Ставрополя работают в обычном режиме.