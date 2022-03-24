24 марта 2022, 11:36
Россия сняла антиковидные ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном
Российские власти 30 марта снимут ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией, которые были введены из-за пандемии коронавируса
Фото: 12-kanal.ru
Российские власти 30 марта снимут ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Авиационное сообщение с этими странами было возобновлено еще осенью 2021 года.
Напомним, что в середине марта Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Белоруссией. На таком решении настаивали белорусские чиновники.