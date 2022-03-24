Московские отделы ГИБДД приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей
В телеграм-канале ГУ ГИБДД сообщается, что оказание государственных услуг населению будет приостановлено в связи с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД России
Фото: nvgazeta.ru
Московские отделы Госавтоинспекции 27 марта приостановят оказание услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.
В телеграм-канале ГУ ГИБДД сообщается, что оказание государственных услуг населению будет приостановлено в связи с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД России.
Оформление ДТП и другие административные процедуры будут проводиться в штатном режиме.