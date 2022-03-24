Правительство РФ пытается выкупить для авиакомпаний 500 лизинговых самолетов, но пока безрезультатно
Правительство России решает вопрос о выкупе более 500 самолетов, которые отечественные авиаперевозчики взяли в лизинг у иностранных компаний и должны вернуть обратно в рамках санкций Евросоюза
Правительство России решает вопрос о выкупе более 500 самолетов, которые отечественные авиаперевозчики взяли в лизинг у иностранных компаний и должны вернуть обратно в рамках санкций Евросоюза.
Отметим, что даже в случае отказа вернуть лизинговые самолеты российские авиакомпании не смогут летать на них за границу из-за высокого риска ареста лайнеров. На сегодняшний день перевозчики уже потеряли 78 своих воздушных судов.
Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что кабмин пытается решить проблему за счет выкупа самолетов у лизингодателей. «Уже запросы поступили на [возврат] более чем 500 самолетов иностранного производства. <…> Я вам просто скажу объем выкупа — это 20 миллиардов долларов по остаточной стоимости, если выкупать то, что мы недоплатили. Это очень большая сумма», - заявил министр, слова которого приводит «Интерфакс».
По словам чиновника, пока переговоры авиакомпаний с лизингодателями результатов не дали. «Лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты», - добавил министр.
Для российских авиакомпаний отдать лизинговые самолеты «означает оставить себя без авиации». Однако и лизингодатели не смогут ремаркетировать возвращенные лайнеры и не смогут их перепродать. «То есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», - подчеркнул Виталий Савельев.