Компания Renault вслед за другими автопроизводителями приостановила работу в России
Напомним, что французская компания имеет долю в российском «АвтоВАЗе». В Renault на этот счет заявили, что они «оценивают доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России»
Французский автопроизводитель Renault объявил о приостановке своей работы в России в связи с проведением спецоперации на Украине.
Напомним, что французская компания имеет долю в российском «АвтоВАЗе». В Renault на этот счет заявили, что они «оценивают доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России».
Отметим, что ранее Renault подверглась критике со стороны общественности из-за отказа последовать примеру других крупных иностранных компаний прекратить свою деятельность в России в связи с ситуацией в Украине.
Напомним, что свою работу в РФ уже приостановили Volvo, Stellantis (владеет брендами Citroen, Fiat, Opel и Peugeot), General Motors, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrar и Porsche.
Кроме того, производство в России и поставки приостановили крупные производители автомобильных шин Michelin и Pirelli.