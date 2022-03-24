В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и обрушение породы
В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и угля. Вместе с выбросом произошло обрушение породы, из-за чего пришлось приостановить горные работы
В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошел выброс газа и угля. Вместе с выбросом произошло обрушение породы, из-за чего пришлось приостановить горные работы.
Источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что в связи с выбросом газа и обрушением пород проводится эвакуация людей на поверхность – 73 шахтеры уже выведены, еще 315 человек остаются под землей. На шахту прибыли горноспасатели.
Прокуратура Кемеровской области уже начала проверку по факту обрушения горной породы на шахте «Осинниковская». Согласно предварительным данным, в ходе проведения проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной масс. В прокуратуре также сообщили, что как минимум один человек может находиться под завалами.