24 марта 2022, 02:40
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck
Фото: fainaidea.com
Роскомнадзор ограничил доступ к агрегатору новостей от Google на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck.
Сейчас доступность сервиса news.google.com для абонентов российских провайдеров составляет 0%.
В РКН сообщили, что доступ к News.Google был ограничен из-за обеспечения доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о спецоперации российской армии в Украине.
Российские власти считают, что Google «создает протестные настроения» у российской аудитории.