24 марта 2022, 00:12
Журналистка издания The Insider погибла при обстреле Киева
Девушка снимала разрушения Подольского района украинской столицы и попала под новый ракетный обстрел. Вместе с Оксаной Баулиной погибло еще одно гражданское лицо. Еще два человека, которые сопровождали журналистку, получили ранения
Фото: The Insider
Журналистка издания The Insider (признан иностранным агентом) Оксана Баулина погибла в результате обстрела в Киеве при выполнении редакционного задания.
Девушка снимала разрушения Подольского района украинской столицы и попала под новый ракетный обстрел. Вместе с Оксаной Баулиной погибло еще одно гражданское лицо. Еще два человека, которые сопровождали журналистку, получили ранения.
Оксана Баулина ранее работала в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Из-за уголовного преследования сотрудников ФБК она вынуждена была уехать из России.