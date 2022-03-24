Дочерняя компания «Росатома» не может выполнить обязательства по ликвидации опасных отходов на Байкале
Государственная корпорация «Росатом» не может выполнить свои обязательства по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, из-за программы импортозамещения
Государственная корпорация «Росатом» не может выполнить свои обязательства по ликвидации опасных отходов, оставшихся на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, из-за программы импортозамещения. Ликвидацию опасных отходов отложили до 2023 года, хотя работы должны были быть завершены еще летом 2021 года.
Замглавы Минприроды РФ Сергей Ястребов сообщил, что отсрочка в исполнении контрактных обязательств связана с необходимостью исключить импортные технологии. Однако ситуация осложняется тем, что контракт на ликвидацию последствий получил «Федеральный экологический оператор» – дочерняя компания «Росатома».
Ранее СМИ уже предполагали, что ФЭО просто не способно выполнить ликвидацию опасных отходов в установленный срок, а сложности с импортозамещением являются лишь удобным поводом для переноса работ.
Как сообщает телеграм-канал «Кремлевский мамковед», «дочка» Росатома Алексея Лихачева сначала затянула на семь месяцев разработку проекта по ликвидации производственного вреда от БЦБК (стоимость контракта составляет 800 млн рублей), а затем выдала проект, подготовленный ООО «Эква» для полигона в Московской области.
Самое интересное, что ни Минприроды Александра Козлова, ни Росприроднадзор Светланы Радионовой не возражают «Росатому» в вопросе затягивания ликвидации опасных отходов.
Отсрочка на год была утверждена Министерством природы после того, как 1 марта отменилось проведение на Байкал инспекции ЮНЕСКО, которая могла внести уникальное озеро в список «Природное наследие под угрозой». Кроме того, озеро может лишиться статуса объекта всемирного наследия. Выходит, что экологией Байкала обеспокоены все, кроме «ФЭО, «Росатома» и природоохранных ведомств.