В России на простой из-за санкций отправили более 95 тысяч работников
В России в связи с уходом крупных компаний из-за спецоперации в Украине на простой были отправлены 95 865 работников. Такие данные привела вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова
В России в связи с уходом крупных компаний из-за спецоперации в Украине на простой были отправлены 95 865 работников. Такие данные привела вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Больше всего сотрудников иностранных компаний было отправлено на простой в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях, сообщает «Интерфакс».
По словам сенатора, еще 36 765 организаций, в которых задействованы 8,4 млн россиян, заявили об изменениях режима занятости.
Отметим, что из-за спецоперации в Украине и санкций часть сотрудников на простой вынуждены отправлять и российские компании. Такие решения были приняты в московском аэропорту «Шереметьево» и в авиакомпании «Уральские авиалинии».
В связи со сложившейся ситуацией на рынке труда Галина Карелова призвала власти принять меры.