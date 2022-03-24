24 марта 2022, 02:16
Глава Центробанка хотела уйти в отставку из-за спецоперации в Украине, но Путин ей не разрешил
Источники информагентства Bloomberg отметили, что уход с поста главы ЦБ РФ в разгар спецоперации в Украине и введения против России беспрецедентных акций в Кремле могли расценить как предательство
Фото: Яндекс.Дзен
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина с начала спецоперации в Украине попросилась в отставку, однако президент Владимир Путин ответил ей отказом.
Источники информагентства Bloomberg отметили, что уход с поста главы ЦБ РФ в разгар спецоперации в Украине и введения против России беспрецедентных акций в Кремле могли расценить как предательство.
Напомним, что в начале марта в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о желании Эльвиры Набиуллиной покинуть занимаемую должность, а 18 марта Владимир Путин предложил депутатам Госдумы переназначить ее председателем Банка России еще на пять лет.