ФАС России проверит резкий рост цен на бумагу. Она подорожала в 3-6 раз
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности резкого повышения цен на бумагу, в том числе офисную. Проверка проводится в связи с многочисленными жалобами граждан, которые поступают в ведомство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности резкого повышения цен на бумагу, в том числе офисную.
Проверка проводится в связи с многочисленными жалобами граждан, которые поступают в ведомство, сообщает «Интерфакс».
Рост розничных цен на офисную бумагу начался на второй неделе марта. В некоторых регионах бумага подорожала в три и даже в шесть раз. Перед этим химическая компания Kemira из Финляндии заявила о прекращении на фоне санкций поставок в Россию хлората натрия, который используется для отбеливания целлюлозы при производстве белой бумаги.
В свою очередь в Союзе лесопромышленников и лесоэкспортеров сообщили, что большая часть компонентов для производства белой бумаги закупается в странах, которые не вводили санкции против России.