24 марта 2022, 00:38
После выхода РФ из Совета Европы россияне смогут подавать жалобы в ЕСПЧ только до 16 сентября
Россия в связи с приостановкой членства в Совете Европы перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. До этого срока россияне смогут подавать жалобы в Страсбургский суд, и все они будут рассмотрены
Фото: centersoveta.ru
Россия в связи с приостановкой членства в Совете Европы перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября 2022 года. До этого срока россияне смогут подавать жалобы в Страсбургский суд, и все они будут рассмотрены.
В заявлении ЕСПЧ говорится, что суд по-прежнемус может рассматривать жалобы на действия или бездействие органов государственной власти России, если события произошли до 16 сентября.
Напомним, что членство России в Совете Европы было приостановлено 25 февраля, после того как комитет министров ЕС осудил спецоперацию Вооруженных сил РФ в Украине.
Российские власти в свою очередь заявили, что приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ является хорошей возможностью вернуть смертную казнь в стране.