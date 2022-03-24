Из МВД России уволили сотни сотрудников за поддержку Алексея Навального
Руководство Министерства внутренних дел России уволило сотни сотрудников за поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на источники в полиции и самих уволенных силовиков
Руководство Министерства внутренних дел России уволило сотни сотрудников за поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си» со ссылкой на источники в полиции и самих уволенных силовиков.
Полицейские рассказали, что начальство не объяснило им причину увольнения, но в случае отказа написать рапорт по собственному желанию пригрозило проверками.
Бывшие сотрудники МВД считают, что списки на увольнение составляются не на местах, а присылаются из ФСБ России. В эти списки попали полицейские, чьи электронные почтовые адреса оказались в слитой базе проекта «Умное голосование». Кроме того, некоторые из уволенных силовиков ставили лайки под постами Алексея Навального и перечисляли пожертвования на антикоррупционные расследования.