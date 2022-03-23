23 марта 2022, 17:32
Модный дом Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации в Украине из-за новой коллекции украшений
Французский модный дом Louis Vuitton оказался в центре скандала из-за новой коллекции ювелирных изделий. Все дело в том, что на украшениях бренда имеется символ, похожий на букву Z, который в России сейчас используется для выражения поддержки своей армии
Фото: super.ru
Французский модный дом Louis Vuitton оказался в центре скандала из-за новой коллекции ювелирных изделий. Все дело в том, что на украшениях бренда имеется символ, похожий на букву Z, который в России сейчас используется для выражения поддержки своей армии.
Пользователи соцсетей под фотографиями коллекции украшений обвинили Louis Vuitton в поддержке Вооруженных сил РФ и спецоперации в Украине, а также выступили за бойкот бренда. Ряд пользователей вступились за модный дом и отметили, что букву Z нельзя удалить из алфавита только из-за того, что ее использует российская армия.
В компании Louis Vuitton заявили, что новая ювелирная коллекция не посвящена спецоперации, а буквы на украшениях - это «культовые инициалы» модного дома.