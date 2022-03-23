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23 марта 2022, 17:22

Россия решила перевести расчеты за поставленный в «недружественные» страны газ в рубли

Глава государства заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в «недружественные страны» в «скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро»

Россия решила перевести расчеты за поставленный в «недружественные» страны газ в рубли
Фото: u-f.ru

Президент Владимир Путин на фоне масштабных санкций против России распорядился перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Глава государства заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в «недружественные страны» в «скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро».

Центробанку и правительству поручено в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, указанным в контрактах, однако валюта платежа изменится.

На фоне заявления Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли цены на «голубое топливо» в Европе, согласно данным Лондонской биржи, выросли на 20% до 1370 долларов за тысячу кубометров.

Одновременно с этим российский рубль укрепился по отношению к доллару. Так, впервые с начала спецоперации в Украине доллар упал до 95 рублей, но позже скорректировался и стал торговаться по 100 рублей.

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