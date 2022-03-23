23 марта 2022, 17:01
Анатолий Чубайс ушел с поста представителя президента и покинул Россию
Представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул занимаемую должность и уехал из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg
Фото: ekogradmoscow.ru
Представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул занимаемую должность и уехал из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, Анатолий Чубайс покинул Россию из-за отказа поддержать спецоперацию в Украине. По предварительной информации, чиновник может находиться в Турции. 22 марта очевидцы заметили высокопоставленного чиновника у банкомата в Стамбуле.
Представители г-на Чубайса подтвердили, что он действительно уходит с поста представителя президента по устойчивому развитию, сообщает РИА Новости.
В свою очередь журналисты журнала Forbes смогли дозвониться до чиновника, однако после вопроса о том, действительно ли он уехал из России, тот сбросил звонок.