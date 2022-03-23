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23 марта 2022, 15:40

Глава Минобороны Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике

Глава Минобороны России Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике. На это обратил внимание журналист «Медиазоны» Дмитрий Трещанин и издание «Агентство»

Глава Минобороны Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике
Фото: РБК

Глава Минобороны России Сергей Шойгу с 11 марта перестал появляться на публике. На это обратил внимание журналист «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом) Дмитрий Трещанин и издание «Агентство».

Источники «Агентства» сообщили, что Сергей Шойгу чувствует себя не очень хорошо - у него имеются проблемы с сердцем.

При этом 18 марта на сайте Кремля появилось сообщение, что президент Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности, на которой обсуждался ход спецоперации в Украине. В сообщении говорилось, что на встрече присутствовал Сергей Шойгу, однако на видео и фотографии с мероприятия не публиковались.

Отметим, что ранее мероприятия с личным участием Сергея Шойгу происходили раз в несколько дней и подробно освещались в средствах массовой информации.

Отметим также, что информацию о ходе спецоперации в Украине сообщает прессе официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, а Сергей Шойгу на эту тему практически не выступает. Это в свою очередь породило слухи о возможной отставке министра, тем более, что спецоперация в Украине идет не так, как хотелось бы Кремлю.

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