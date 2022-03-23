Клиентам «Яндекс.Еды» рекомендовали подавать в суд на сервис из-за утечки данных
Юристы рекомендовали россиянам, которые пострадали в результате утечки персональных данных из сервиса «Яндекс.Еда», подавать индивидуальные иски в суд. В этом случае граждане смогут рассчитывать на получение финансовую компенсацию
Юристы рекомендовали россиянам, которые пострадали в результате утечки персональных данных из сервиса «Яндекс.Еда», подавать индивидуальные иски в суд. В этом случае граждане смогут рассчитывать на получение финансовую компенсацию.
Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов сообщил «Ленте.ру», что в данном случае «Яндекс.Еде» грозит административная ответственность в связи с ненамеренным распространением личных данных граждан. Однако к уголовной ответственности могут привлечь человека, который стал виновником утечки персональных данных.
22 марта в Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о сайте с картой, на которой отображались данные о пользователях «Яндекс.Еды». Данные содержали информацию об адресах пользователей сервиса доставки, их телефонные номера, имена и расходах на заказы.
При этом сам сервис сообщил клиентам об утечке данных еще 1 марта. В компании отметили, что персональные данные были обнародованы в результате недобросовестных действий одного из сотрудников.