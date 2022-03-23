Турагентства предлагают россиянам туры в Узбекистан для оформления банковских карт Visa и Mastercard
В стоимость входят трансфер из аэропорта до отеля, из отеля в банк и обратно, а также проживание в отеле, подготовка документов на получение банковской карты, услуги курьера и медицинская страховка
Туристические агентства предлагают россиянам туры в Узбекистан для оформления карт в местных банках платежных систем Visa и Mastercard.
Напомним, что обе платежные системы ушли из России в связи с проведением спецоперации в Украине. Теперь российские банки не могут выдавать клиентам новые карты Visa и Mastercard, а старые можно использовать для оплаты только на территории России – за границей они не работают.
Россиянам предложили выход – оформить карту в одном из банков Узбекистана. Стоимость тура составляет 23 тысячи рублей за две ночи. В стоимость входят трансфер из аэропорта до отеля, из отеля в банк и обратно, а также проживание в отеле, подготовка документов на получение банковской карты, услуги курьера и медицинская страховка. Отдельно нужно оплатить перелет до Ташкента, стоимость которого составляет от 25 до 47 тысяч рублей.
Карты узбекских банков принимаются к оплате во всех странах мира